People Of Indian Origin Lost During The 9/11 Terror Attacks

A significant number are youth in their twenties and thirties, and two companies Cantor Fitzgerald and Marsh McLennan lost several of their staff. Most of the Indian-origin individuals killed were at the World Trade Center. (This list was compiled from the list of victims available on Wikepedia.org. We cannot assure that this is a complete list.)
People of Indian origin and other South Asian origin lost in 9/11 terror attack
Format: Name, Age, Site, Town/City, State, Country, Profession, Company• Alok Agarwal, 36, WTC 1, Jersey City, NJ, United States, Senior Programmer Analyst, Cantor Fitzgerald
• Mukul Kumar Agarwala, 37, WTC 2, Kendall Park, NJ, United States, Research Analyst, Fiduciary Trust International
• Shabbir Ahmed, 47, WTC 1, Marine Park, NY, United States, Waiter, Windows on the World
• Tariq Amanullah, 40, WTC 2, Metuchen, NJ, United States, Vice President, Fiduciary Trust International
• Kris Romeo Bishundat, 23, Pentagon, Waldorf, MD, United States, Information Systems Technician Second Class, U.S. Navy
• Annette Andrea “Priya” Dataram, 25, WTC, South Ozone Park, NY, United States, Accountant, Windows on the World
• Sulemanali “Simon” Kassamali Dhanani, 62, WTC, Hartsdale, NY, United States, Vice President, Aon
• Swarna Chalasani, 33, WTC, Jersey City, NJ, United States, Vice President, Fiduciary Trust International
• Abul K. Chowdhury, 30, WTC, Manhattan, NY, United States, Senior Assistant Analyst, Cantor Fitzgerald
• Mohammad Salahuddin Chowdhury, 38, WTC, Woodside, NY, United States, Waiter, Windows on the World
• Kiran Kumar Reddy Gopu, 24, WTC, Bridgeport, CT, United States, Graduate Student (Computer Science), University of Bridgeport / Marsh McLennan
• Babita Girjamatie Guman, 33, WTC, Bronx, NY, United States, Computer Specialist, Fiduciary Trust International
• Mohammad Salman Hamdani, 23, WTC, Bayside, NY, United States, Research Technician, HHMI at Rockefeller University
• Ricknauth Jaggernauth, 58, WTC, Brooklyn, NY, United States, Construction Worker, NTX Interiors
• Yudhvir S. “Yudh” Jain, 54, WTC, New City, NY, United States, Senior Project Manager, Cantor Fitzgerald
• Prem Nath Jerath, 57, WTC, Edison, NJ, United States, Structural Engineer, PANYNJ
• Shashi Kiran Lakshmikantha Kadaba, 25, WTC, Hackensack, NJ, United States, Software Designer, Wipro Technologies
• Rajesh Khandelwal, 33, WTC, South Plainfield, NJ, United States, Business Analyst, Marsh McLennan
• Shekhar Kumar, 30, WTC, Manor Heights, NY, United States, Programmer Analyst, Cantor Fitzgerald
• Amarnauth Lachhman, 42, WTC, Valley Stream, NY, United States, Office Renovator, PM Contracting
• Ganesh K. Ladkat, 27, WTC, Somerset, NJ, United States, Database Administrator, Cantor Fitzgerald
• Kalyan K. Sarkar, 53, WTC, Westwood, NJ, United States, —, PANYNJ
• Krishna V. Moorthy, 59, WTC, Briarcliff Manor, NY, United States, Programmer, Fiduciary Trust International
• Manika K. Narula, 22, WTC, Kings Park, NY, United States, —, Cantor Fitzgerald
• Narender Nath, 33, WTC, Colonia, NJ, United States, Quality Assurance Manager, Marsh McLennan
• Deepa Pakkala, 31, WTC, Stewartsville, NJ, United States, Consultant, Marsh McLennan
• Vinod Kumar Parakat, 34, WTC, Sayreville, NJ, United States, Programmer (Central Development), —
• Vijayashanker Paramsothy, 23, WTC, Astoria, NY, United States, —, Aon
• Nitin Ramesh Parandkar, 28, WTC, Woodbridge, NJ, United States, Consultant, Marsh McLennan / Oracle
• Hardai “Casey” Parbhu, 42, WTC, Bronx, NY, United States, —, Aon
• Hasmukhrai Chuckulal Parmar, 48, WTC, Warren, NJ, United States, Computer Systems Manager, Cantor Fitzgerald
• Avnish Ramanbhai Patel, 28, WTC, Manhattan, NY, United States, Research Analyst, Fred Alger Management
• Dipti Patel, 38, WTC, New Hyde Park, NY, United States, Data Systems Engineer, Cantor Fitzgerald
• Manish Patel, 29, WTC, Edison, NJ, United States, LDC Options Broker, Euro Brokers
• Ehtesham Raja, 28, WTC, Clifton, NJ, United States, —, TCG Software
• Valsa Raju, 39, WTC, Yonkers, NY, United States, Supervisor (Foreign Exchange Division), Carr Futures
• Shreyas S. Ranganath, 26, WTC, Hackensack, NJ, United States, —, —
• Amenia Rasool, 33, WTC, Richmond Hill, NY, United States, Accountant, Marsh McLennan
• Jayesh Shantilal Shah, 38, WTC, Edgewater, NJ, United States, Vice President, TradeSpark (Cantor Fitzgerald)
• Khalid M. Shahid, 35, WTC, Union City, NJ, United States, Systems Administrator, Cantor Fitzgerald
• Neil G. Shastri, 25, WTC, New York, NY, United States, Consultant, Cantor Fitzgerald
• Nasima H. Simjee, 38, WTC, New York, NY, United States, —, Fiduciary Trust International
• Khamladai Khami Singh, 25, WTC, Woodhaven, NY, United States, Assistant Banquet Manager, Windows on the World
• Roshan Ramesh Singh, 21, WTC, Woodhaven, NY, United States, Equipment Technician, Windows on the World
• Sushil S. Solanki, 35, WTC, South Beach, NY, United States, Computer Operator, Cantor Fitzgerald
• Harshad Sham Thatte, 30, WTC, Norcross, GA, United States, Consultant, Marsh McLennan
• Anil Shivhari Umarkar, 34, WTC, Hackensack, NJ, United States, Computer Programmer, Cantor Fitzgerald
• Pendyala Vamsikrishna, 30, AA11, Los Angeles, CA, United States, Project Manager, DTI
• Gopalakrishnan Varadhan, 32, WTC, Bronx, NY, United States, —, Cantor Fitzgerald
• Sankara Sastry Velamuri, 63, WTC, Avenel, NJ, United States, Auditor, NYSDTF
• Suresh Yanamadala, 33, WTC, Plainsboro, NJ, United States, Consultant, Marsh McLennan
• Shakila Yasmin, 26, WTC, Bay Ridge, NY, United States, Computer Assistant, Marsh McLennan