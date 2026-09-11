People Of Indian Origin Lost During The 9/11 Terror Attacks

People of Indian origin and other South Asian origin lost in 9/11 terror attack

Format: Name, Age, Site, Town/City, State, Country, Profession, Company• Alok Agarwal, 36, WTC 1, Jersey City, NJ, United States, Senior Programmer Analyst, Cantor Fitzgerald

• Mukul Kumar Agarwala, 37, WTC 2, Kendall Park, NJ, United States, Research Analyst, Fiduciary Trust International

• Shabbir Ahmed, 47, WTC 1, Marine Park, NY, United States, Waiter, Windows on the World

• Tariq Amanullah, 40, WTC 2, Metuchen, NJ, United States, Vice President, Fiduciary Trust International

• Kris Romeo Bishundat, 23, Pentagon, Waldorf, MD, United States, Information Systems Technician Second Class, U.S. Navy

• Annette Andrea “Priya” Dataram, 25, WTC, South Ozone Park, NY, United States, Accountant, Windows on the World

• Sulemanali “Simon” Kassamali Dhanani, 62, WTC, Hartsdale, NY, United States, Vice President, Aon

• Swarna Chalasani, 33, WTC, Jersey City, NJ, United States, Vice President, Fiduciary Trust International

• Abul K. Chowdhury, 30, WTC, Manhattan, NY, United States, Senior Assistant Analyst, Cantor Fitzgerald

• Mohammad Salahuddin Chowdhury, 38, WTC, Woodside, NY, United States, Waiter, Windows on the World

• Kiran Kumar Reddy Gopu, 24, WTC, Bridgeport, CT, United States, Graduate Student (Computer Science), University of Bridgeport / Marsh McLennan

• Babita Girjamatie Guman, 33, WTC, Bronx, NY, United States, Computer Specialist, Fiduciary Trust International

• Mohammad Salman Hamdani, 23, WTC, Bayside, NY, United States, Research Technician, HHMI at Rockefeller University

• Ricknauth Jaggernauth, 58, WTC, Brooklyn, NY, United States, Construction Worker, NTX Interiors

• Yudhvir S. “Yudh” Jain, 54, WTC, New City, NY, United States, Senior Project Manager, Cantor Fitzgerald

• Prem Nath Jerath, 57, WTC, Edison, NJ, United States, Structural Engineer, PANYNJ

• Shashi Kiran Lakshmikantha Kadaba, 25, WTC, Hackensack, NJ, United States, Software Designer, Wipro Technologies

• Rajesh Khandelwal, 33, WTC, South Plainfield, NJ, United States, Business Analyst, Marsh McLennan

• Shekhar Kumar, 30, WTC, Manor Heights, NY, United States, Programmer Analyst, Cantor Fitzgerald

• Amarnauth Lachhman, 42, WTC, Valley Stream, NY, United States, Office Renovator, PM Contracting

• Ganesh K. Ladkat, 27, WTC, Somerset, NJ, United States, Database Administrator, Cantor Fitzgerald

• Kalyan K. Sarkar, 53, WTC, Westwood, NJ, United States, —, PANYNJ

• Krishna V. Moorthy, 59, WTC, Briarcliff Manor, NY, United States, Programmer, Fiduciary Trust International

• Manika K. Narula, 22, WTC, Kings Park, NY, United States, —, Cantor Fitzgerald

• Narender Nath, 33, WTC, Colonia, NJ, United States, Quality Assurance Manager, Marsh McLennan

• Deepa Pakkala, 31, WTC, Stewartsville, NJ, United States, Consultant, Marsh McLennan

• Vinod Kumar Parakat, 34, WTC, Sayreville, NJ, United States, Programmer (Central Development), —

• Vijayashanker Paramsothy, 23, WTC, Astoria, NY, United States, —, Aon

• Nitin Ramesh Parandkar, 28, WTC, Woodbridge, NJ, United States, Consultant, Marsh McLennan / Oracle

• Hardai “Casey” Parbhu, 42, WTC, Bronx, NY, United States, —, Aon

• Hasmukhrai Chuckulal Parmar, 48, WTC, Warren, NJ, United States, Computer Systems Manager, Cantor Fitzgerald

• Avnish Ramanbhai Patel, 28, WTC, Manhattan, NY, United States, Research Analyst, Fred Alger Management

• Dipti Patel, 38, WTC, New Hyde Park, NY, United States, Data Systems Engineer, Cantor Fitzgerald

• Manish Patel, 29, WTC, Edison, NJ, United States, LDC Options Broker, Euro Brokers

• Ehtesham Raja, 28, WTC, Clifton, NJ, United States, —, TCG Software

• Valsa Raju, 39, WTC, Yonkers, NY, United States, Supervisor (Foreign Exchange Division), Carr Futures

• Shreyas S. Ranganath, 26, WTC, Hackensack, NJ, United States, —, —

• Amenia Rasool, 33, WTC, Richmond Hill, NY, United States, Accountant, Marsh McLennan

• Jayesh Shantilal Shah, 38, WTC, Edgewater, NJ, United States, Vice President, TradeSpark (Cantor Fitzgerald)

• Khalid M. Shahid, 35, WTC, Union City, NJ, United States, Systems Administrator, Cantor Fitzgerald

• Neil G. Shastri, 25, WTC, New York, NY, United States, Consultant, Cantor Fitzgerald

• Nasima H. Simjee, 38, WTC, New York, NY, United States, —, Fiduciary Trust International

• Khamladai Khami Singh, 25, WTC, Woodhaven, NY, United States, Assistant Banquet Manager, Windows on the World

• Roshan Ramesh Singh, 21, WTC, Woodhaven, NY, United States, Equipment Technician, Windows on the World

• Sushil S. Solanki, 35, WTC, South Beach, NY, United States, Computer Operator, Cantor Fitzgerald

• Harshad Sham Thatte, 30, WTC, Norcross, GA, United States, Consultant, Marsh McLennan

• Anil Shivhari Umarkar, 34, WTC, Hackensack, NJ, United States, Computer Programmer, Cantor Fitzgerald

• Pendyala Vamsikrishna, 30, AA11, Los Angeles, CA, United States, Project Manager, DTI

• Gopalakrishnan Varadhan, 32, WTC, Bronx, NY, United States, —, Cantor Fitzgerald

• Sankara Sastry Velamuri, 63, WTC, Avenel, NJ, United States, Auditor, NYSDTF

• Suresh Yanamadala, 33, WTC, Plainsboro, NJ, United States, Consultant, Marsh McLennan

• Shakila Yasmin, 26, WTC, Bay Ridge, NY, United States, Computer Assistant, Marsh McLennan